امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جدول امتحان طلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية برنامج إدارة الجودة الفصل الثاني 2019-2020.

وأضاف عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية كلية الزراعة ستبدأ من يوم 11 يوليو الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأشار إلي توافر مساحة بين كل طالب على الأقل تبلغ مترا ونصف المتر، على أن يكون عدد الطلاب في اللجان قليلا جدا وتوافر مسافات كبيرة بين الطلاب، إضافةً إلى كشف قياس درجات الحرارة عند دخول الكلية ومكان للدخول والخروج.



