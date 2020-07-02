AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:12 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جدول امتحان طلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية برنامج إدارة الجودة الفصل الثاني 2019-2020.

وأضاف عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية كلية الزراعة ستبدأ من يوم 11 يوليو الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأشار إلي توافر مساحة بين كل طالب على الأقل تبلغ مترا ونصف المتر، على أن يكون عدد الطلاب في اللجان قليلا جدا وتوافر مسافات كبيرة بين الطلاب، إضافةً إلى كشف قياس درجات الحرارة عند دخول الكلية ومكان للدخول والخروج.

وأكد توفير عدد كبير من أدوات التعقيم التي يتم إنتاجها داخل الكلية لاستخدامها لتطهير قاعات الامتحانات واللجان، منوها بأن الكلية تقوم بالتعقيم بشكل مستمر للحفاظ على سلامة هيئة أعضاء التدريس والعاملين بالكلية.
امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو
امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو
امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو
امتحانات طلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس تبدأ 11 يوليو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس: إجراء مسح حراري وكمامة للطلاب أثناء امتحان الفرق النهائية

عميد زراعة عين شمس يكلف قسم الكمياء بتصنيع مطهرات لطلاب الفرق النهائية

إنتاج أدوات تعقيم لاستقبال طلاب الفرق النهائية.. "علوم عين شمس" تنتج مطهرات للحماية من كورونا...عميد كلية زراعة يكلف قسم الكيمياء بتصنيعها

عميد علوم عين شمس: كاميرات مراقبة وتعقيم اللجان لاستقبال طلاب الفرق النهائية

عميد زراعة عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الفرق النهائية

اليوم.. بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

ترشيحاتنا

حادث مروري.. صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته

سماع دوي انفجارات قرب قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس

قدمني بنفسه.. محمد فؤاد يحكي قصة نجاحه بسبب عزت أبو عوف

بعد العودة للتدريبات.. الزمالك يعلن موقفه من استكمال الدوري

بوسي شلبي تنشر فيديو كوميديا للقاء عزت أبوعوف بمحمود عبد العزيز

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها أبدًا.. 3 نصائح ذهبية من على جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد