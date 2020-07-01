AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عبقري ومجرم.. كلب يسرق الطعام في غياب صاحبته | شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كاد عقل سيدة أن يطير مما تراه في مطبخها فقد كان الطعام يختفي بشكل مريب، ساورتها الشكوك في أطفالها وزوجها ولكن المفاجأة كانت أن السارق للطعام الكلب الخاص بها. 


أمسكت " كارا بروبين" صاحبة الـ  25 عامًا بكلبها متلبسًا بسرقة الـ "كب كيك" الذي كانت تعده وتتركه في المطبخ خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأوقعت "كارا" كلبها العبقري، من خلال إعداد كاميرا خفية في مطبخها بعد اختفاء أكثر من 15 كعكة "كب كيك"، وتركت عدسة الكاميرا مشيرة إلى ثلاث كعكات على منضدة خشبية.


وتابعت "كارا" الكاميرا من بعيد لتكتشف المفاجأة وهو أن السارق لكل الطعام الذي يختفي من مطبخها كلبها، والذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يراقب اختفاء "كارا" ويتجه إلى المنضدة حيث يوجد "الكب كيك".





بكل حرافية وذكاء يحصل الكلب صاحب الـ 3 أعوام على أول كعكة ويجري من المكان، ثم يعاود مرة أخرى للطاولة للحصول على الكعكة الثانية ويتناولها على الفور، بينما نظر للثالثة وتركها وانصرف من المطبخ. 


صدمت السيدة "كارا" عندما اكتشفت من هو الجاني، وقالت: "ليس لدي فكرة كيف تمكنت من الحصول على الكعكة، ابهرني فهو كلب عبقري ومجرم في آن واحد".













Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لذيذة وجديدة.. طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك​

شاهده ينتحر.. كلب يمكث 4 أيام على كوبري حزنا على صديقه.. صور

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

النيابة تتحرى عن مشاجرة بسبب كلب شرس في إمبابة

بطريقة مؤسفة..غيرة كلب تنهي حياة توأمتان حديثي الولادة

ترشيحاتنا

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

أنا كنت واقع واتجوزتها في شهر.. ضياء عبد الخالق يروي كواليس قصة حبه

استفسر عن أحواله المعيشية ومتطلباته.. الرئيس السيسي يتحدث مع احد الباعة الجائلين خلال جولته بمدينة نصر

ليست في مصلحة أحد.. الديهي يكشف تطورات الأوضاع في إثيوبيا

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير