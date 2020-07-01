عبقري ومجرم.. كلب يسرق الطعام في غياب صاحبته | شاهد

كاد عقل سيدة أن يطير مما تراه في مطبخها فقد كان الطعام يختفي بشكل مريب، ساورتها الشكوك في أطفالها وزوجها ولكن المفاجأة كانت أن السارق للطعام الكلب الخاص بها.









أمسكت " كارا بروبين" صاحبة الـ 25 عامًا بكلبها متلبسًا بسرقة الـ "كب كيك" الذي كانت تعده وتتركه في المطبخ خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





















وأوقعت "كارا" كلبها العبقري، من خلال إعداد كاميرا خفية في مطبخها بعد اختفاء أكثر من 15 كعكة "كب كيك"، وتركت عدسة الكاميرا مشيرة إلى ثلاث كعكات على منضدة خشبية.









وتابعت "كارا" الكاميرا من بعيد لتكتشف المفاجأة وهو أن السارق لكل الطعام الذي يختفي من مطبخها كلبها، والذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يراقب اختفاء "كارا" ويتجه إلى المنضدة حيث يوجد "الكب كيك".





















بكل حرافية وذكاء يحصل الكلب صاحب الـ 3 أعوام على أول كعكة ويجري من المكان، ثم يعاود مرة أخرى للطاولة للحصول على الكعكة الثانية ويتناولها على الفور، بينما نظر للثالثة وتركها وانصرف من المطبخ.









صدمت السيدة "كارا" عندما اكتشفت من هو الجاني، وقالت: "ليس لدي فكرة كيف تمكنت من الحصول على الكعكة، ابهرني فهو كلب عبقري ومجرم في آن واحد".



















































