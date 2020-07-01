قبل 2011.. وزير الري: مصر وافقت على إنشاء سد آخر في إثيوبيا لا يضر بمصالح مصر

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة في 2011 بشكل منفرد.





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" قبل 2011 مصر كانت لديها الرغبة في إحداث التنمية في إثيوبيا".





وتابع محمد عبد العاطي:" ومصر أرسلت موافقة للبنك الدولي لتمويل مشروع سد آخر على النيل الأزرق في أثيوبيا ومصر وافقت عليه لأنه لا يضر بمصالح مصر وذلك قبل 2011، ومصر كانت تستهدف مصلحة تنمية إثيوبيا ".





وتابع محمد عبد العاطي :" بعدما أعلنت إثيوبيا عن بناء سيد النهضة في 2011 وتوجه رئيس وزراء مصر آنذاك من أجل التباحث مع اثيوبيا في هذا الامر لانه يضر بمصالح مصر".





ولفت محمد عبد العاطي:" المباحثات بها دراسات نقاصة تتعلق بأمان السد وتأثيرات تتعلق بمسار مياه النهر لدولتي المصب ".