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حوادث

أمن المنافذ يحبط محاولتين تهريب بضائع أجنبية

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 2 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (15ألف جنيه).


وفى مجال مكافحة جرائم التهريب المتنوعة تم ضبط قضية تهريب كمية من الكبسولات المستخدمة فى أعمال البناء بلغ إجمالى المضبوطات فيها (200 كبسولة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية، بمضبوطات بلغت (كيلو جرام لنبات البانجو المخدر)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح - عدم حمل تحقيق شخصية - دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 782 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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