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أخبار العالم

إسبانيا تترك لـ المغرب حرية فتح الحدود بينهما.. وهذا مطلبها الوحيد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، إن إسبانيا ستفتح الحدود في حال جرى التوصل إلى اتفاق وجرى التعامل بالمثل، والسماح بتنقل الأفراد بين إسبانيا والمغرب.


أضافت مونتيرو أن مبدأ إسبانيا في إعادة الفتح بعد أزمة كورونا هو التعامل بالمثل، أي أن البلد الأوروبي سيسمح بالدخول من الدول التي ترحبُ أيضا بالقادمين من إسبانيا.


ولفتت المتحدثة إلى أنه حينما يرى المغرب أنه من المناسب أن يجري فتح الحدود، فإن الجانب الإسباني سيتعاون مع الرباط لأجل تفعيل المراقبة المطلوبة لأجل تنقل عشرات الآلاف من المسافرين من دون أن يشكلوا خطرا صحيا.


وسبق وأعلن الاتحاد الاتحاد الأوروبي عن فتح الحدود الخارجية مع 14 دولة، من خارج منطق شينجن، ومن بينها المغرب.
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