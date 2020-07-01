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توك شو

وزير الري: مصر دولة جافة.. والسودان قلقة من أمان سد النهضة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:18 م
وزير الري
وزير الري
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هاني حسين
قال محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن ما يهم السودان التعرف على أمان السد لحمايته من الانهيار حتى لا يتأثروا في المستقبل.

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "مصر دولة جافة ونعيش على 5 % من مساحة الجمهورية ومتواجدين حول الوادي بسبب مياه نهر النيل".

وتابع محمد عبد العاطي: "مصر تهتم  بفترات ملء السد وفترات الجفاف".

وأكمل محمد عبد العاطي: "مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه يتعلق بالموارد المائية الحيوية".

ولفت محمد عبد العاطي: "مصر تقدم طرح مرن تعاوني تنموي  معني بالتكامل بين الدول الثلاث".
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