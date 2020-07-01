يناقش عرض إمارات.. سموحة: 2 مليون يورو للاستغناء عن حسام حسن داخل أو خارج مصر

كشف مسئولو نادي سموحة
برئاسة المهندس فرج عامر عن سعر البيع النهائي الخاص بـ حسام حسن مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة .
وحدد مسئولو سموحة 2 مليون يورو للإستغناء النهائي لمهاجم الفريق حسام حسن
سوء داخل الدوري المصري أو لاحد الأندية الخارجية .
اقترب حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه من الرحيل الي الدوري الاماراتي بعد ان قطعت المفاوضات بين المهندس فرج عامر ومسئولي نادي اماراتي شوطا كبيرا. و لم يتبق الا الاتفاق علي المبلغ المالي الذي سيحصل عليه النادي والذي يسعي الي تحقيق اعلي رقم للاستفاده من الصفقه خاصه وان حسام حسن يعتبر أحد المهاجمين القلائل في الدوري المصري ويلعب في اكثر من مكان . ورغم تقديم مبلغ كبير من الجانب الاماراتي الا ان المهندس فرج عامر طلب مبلغ اعلي وتتم المفاوضات الان لتقريب وجهات. النظر