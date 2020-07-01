AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يناقش عرض إمارات.. سموحة: 2 مليون يورو للاستغناء عن حسام حسن داخل أو خارج مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:23 م
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
حسام الحارتي
كشف مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر عن سعر البيع النهائي الخاص بـ حسام حسن مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة .

وحدد مسئولو سموحة 2 مليون يورو للإستغناء النهائي لمهاجم الفريق حسام حسن سوء داخل الدوري المصري أو لاحد الأندية الخارجية .

اقترب حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي  سموحه من الرحيل الي الدوري الاماراتي بعد ان قطعت المفاوضات بين المهندس فرج عامر ومسئولي نادي اماراتي شوطا كبيرا.

و لم يتبق الا الاتفاق علي المبلغ المالي الذي سيحصل عليه النادي والذي يسعي الي تحقيق اعلي رقم للاستفاده من الصفقه خاصه وان حسام حسن يعتبر أحد المهاجمين القلائل في الدوري المصري ويلعب في اكثر من مكان .

ورغم  تقديم مبلغ كبير من الجانب الاماراتي الا ان المهندس فرج عامر طلب مبلغ اعلي وتتم المفاوضات الان لتقريب وجهات. النظر



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن ينقلب على الأهلى ويغازل الزمالك

لقطع الطريق على الأهلي والزمالك .. سموحة يبحث عن عرض خليجي لـ حسام حسن

أهلي ولا زمالك.. كشف حساب حسام حسن قبل رحيله عن صفوف نادي سموحة

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

فرج عامر: تلقينا عرضًا تركيًا وسعوديًا لضم «حسام حسن».. فيديو

حسام حسن على أعتاب الدوري الإماراتي

ترشيحاتنا

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

سيدة سمعت أصواتا غريبة في أذنها.. فكانت المفاجأة.. فيديو

أنا كنت واقع واتجوزتها في شهر.. ضياء عبد الخالق يروي كواليس قصة حبه

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

يومان في الأسبوع و3 مجموعات.. مقترح لتطبيق التعليم المدمج بالمدارس

AdvertisementS

في منزله.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا لبحث عودة التدريبات واستكمال الدوري

خفض 50 % من العقود.. 8 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الزمالك فى اجتماع اليوم

عاجل | الزمالك يقرر العودة للتدريبات وإجراء مسحة طبية غدا

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

أخبار الرياضة.. الأهلي ينذر مرتضى منصور.. الترجي يحصل على توقيع مدافع الزمالك.. والدوري "مستحيل يكمل"

شكرا على تعبك معايا يا بنت الاصول.. محمد عواد يوجه رسالة لزوجته بعد إصابته بكورونا

أخبار النادي الأهلي| الأحمر ينذر الزمالك على يد محضر.. وزير الرياضة يزور مقر النادي.. حسين الشحات يظهر في مران الفريق

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

أخبار الزمالك| قرارات مهمة لمجلس الإدارة خلال اجتماع اليوم.. وخالد الغندور يعود للقناة الثلاثاء

ميدو يطالب خالد بيومي بالترشح لانتخابات الجبلاية.. والأخير يعلق

نجل نجم الأهلي: عودة الدورى صعب فنيا واستكماله منقذ للمنظومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير