لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكيل رياضة كفر الشيخ يتفقد الأندية ومراكز الشباب

تفقد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من مراكز الشباب، والأندية مع عودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.









شملت جولة وكيل الوزارة، زيارة نادى كفر الشيخ الرياضي، نادى سخا الرياضي؛ للاطمئنان على تطبيق الاكواد الخاصة بعودة ا لنشاط الرياضي بالأندية من استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة رواد النادي، وإجراءات تعقيم المنشآت، وتطبيق التباعد الاجتماعى وتنظيم ترابيزات وكراسي الأعضاء على مسافات آمنة.









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واستكمل محروس جولته يرافقه عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية متفقدًا مركز شباب المنشأة الكبرى، ومركز شباب شنو؛ للتأكد من تطبيق ضوابط وأكواد عودة النشاط الرياضي بمراكز الشباب وإجراءات التعقيم والتطهير المستمر لصالات الانشطة الرياضية ، الحمامات ، الملاعب وتوافر مواد التعقيم بالمراكز للتمكن من استقبال الرواد.









وعبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن رضاه بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة النشاط الرياضي بأمان فى المنشآت التى شاهدها اليوم متمنيًا أن تعود الأمور لطبيعتها لما تقدمه مراكز الشباب من متنفس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية للشباب والطلائع.