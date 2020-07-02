AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الطلقة البائنة.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الطلقة البائنة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العينى بتاريخ ..... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ ..... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ...... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في ..... وأن الطلاق المؤرخ ..... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحًا ولا يبطله أنه تم في مرض الموت 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلام الوراثة.. النقض توضح هذه الحالة

الإبلاغ عن التهديد بالقتل.. النقض توضح هذه الحالة

اعتراف الزوجة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالة

اتفاقية التعاون الملاحي.. النقض توضح هذه الحالة

تعييب التحقيق .. النقض توضح هذا المفهوم

الموانع الشرعية .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

نجل مريض كورونا: دفعت 148 ألف جنيه لمستشفى في 9 أيام ..فيديو

من بينهم مجدي أحمد علي.. نجوم قصفوا جبهة يوسف الشريف بعد تصريحاته عن رفض تلامس النساء

الجيش الإثيوبي ينتشر في أديس أبابا مع تصاعد الاحتجاجات

فوائد تناول اللب السورى.. تعرف عليها

أول قرار من مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

عاجل | الزمالك يقرر العودة للتدريبات وإجراء مسحة طبية غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها