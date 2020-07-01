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الخطة والموازنة بـ النواب: حالة واحدة يتم فيها إلغاء الاستقطاع 1% من المرتب ..فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:24 م
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
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محمود محسن
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية فقدت الدولة 125 مليار جنيه من إيراداتها خلال أزمة كورونا، متابعا: كان لابد من التفكير في بدائل حتى نغطي 10% من المبالغ المفقودة.

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، عبر فضائية mbc مصر، أن هناك قانونا يبدأ لمدة  12 شهرا مؤكدا أنه سيبدأ من مرتب شهر يوليو ويستثنى منها من هو صافى دخله 2000 جنيه أو أقل.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم الحصول على 1% من مرتب العاملين مؤكدا أنه من المتوقع أن يحقق معدلات تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأشار النائب ياسر عمر أنه في حالة إنتهاء أزمة كورونا في اى وقت وعودة الاقتصاد لطبيعته يمكن لمجلس الوزراء إلغاء استقطاع 1%.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حصلنا على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عوض عما فقدته مصر من دخل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. 

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