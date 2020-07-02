أساتذة الجامعات يكشفون نوادر أبحاث طلاب الجامعات.. «منتدى فتكات» أهلي مصابون بـ كورونا «والموبايل بزراير» والمصدر جوجل

منذ اعتماد المجلس الأعلى للجامعات قواعد جديدة لطلاب سنوات النقل، داخل الجامعات المصرية، وهى إجراء الطلاب للأبحاث، بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، ونتيجة عدم خبرة الطلاب في عمل أبحاث، اشتكى أعضاء هيئات التدريس من نوادر وغرائب أثناء تصحيح هذه الأبحاث، فقد تفتن الطلاب في سرد الأعذار واستعطاف أستاذ المادة، من خلال أسباب غير منطقية، للنجاح في المادة والانتقال للصف المقبل، "صدى البلد" تواصل مع عدد من أساتذة الجامعات لرصد أغرب أعذار الطلاب في الأبحاث.









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"نجحني أبويا مات بكورونا"

قال الدكتور عبد الباسط صديق، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، إن "الأبحاث المقدمة من طلاب سنوات النقل في الجامعات المصرية، شهدت العديد من النوادر، ولكن فى البداية وجب علينا إعطاء بعض العذر للطلاب فى عدم تمكنهم من الكتابة الصحيحة للأوراق الدراسية، (وهى ليست بحوثا بالمعنى العلمى لها)، ويرجع السبب إلى أن نسبة كبيرة منهم، خصوصًا طلاب السنوات الأولى فى الكليات الجامعية، لم يدرسوا مقرر البحث العلمى أو تطبيقاته".









وأضاف صديق: "حتى من درسوا هذا المقرر لم يتم تدريبهم بطريقة عملية على كتابة الأوراق العلمية أو البحث، لأن طريقة البحث والمطلوب فيه وأبوابه وفصوله تختلف من تخصص إلى آخر، وهذا أدى إلى حدوث ارتباك كبير مع الطلاب، والمفترض أن البحث يراعى أن يكون فيه المقدمة وأهمية البحث، وعناصر البحث ومنهجه وأدواته، ومباحث ومتطلباته، والنتائج والاستخلاصات والتوصيات، والمصادر والمراجع العربية والإنجليزية والمواقع الأكاديمية، وللأسف لم يلتزم نسبة كبيرة من الطلاب بهذه المعايير ولجأ بعضهم إلى طرق غربية فى كتابة البحث (سد خانة ليس أكثر).

















وذكر بعض الغرائب والنوادر التى مرت به أثناء التصحيح:



1-البحث بالكامل لا يخص المقرر بل هو بحث لموضوع آخر من مقرر آخر.









2- كتب طالب فى أسباب اختيار عنوان البحث (كان محدد لهم ثلاثة عناوين يختار أحدها للكتابة فيه) أن الأستاذ هو من اختار العنوان وليس هو.





3- بعض البحوث كانت منقولة بالكامل من الكتاب المحدد المقرر.









4- معظم البحوث مكررة نصا وحرفا للعديد من الطلاب (واضح أن من كتب البحث هو شخص واحد والباقى أخذ نسخة منه).









5-أما عن مصادر البحث والمراجع كانت تكتب بطريقة عجيبة مثل:



#مصدر بنك المعرفة

#مصدر منتدى فتكات

#مصدر PDF











6 - أخيرا عبارات التودد مثل:



#ارجوك يا دكتور نجحنى عشان أبويا مات بالكورونا.



#انا مفيش عندى نت ومفيش معى فلوس علشان ادفعها لسايبر.



#انا بحبك يا دكتور وعارف انك طيب ومش حتسقطنى.









"تليفوني بزراير" والمرجع جوجل

أوضح الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق بجامعة كفر الشيخ، أن ٩٠٪؜ من طلاب سنوات النقل لم يلتزموا بقواعد المجلس الأعلى للجامعات في كتابة الأبحاث العلمية، خاصة شرط ٢٥٪؜ اقتباس ولو طبقت التي أعلنتها الجامعات لن تزيد نسبة النجاح على ١٠٪؜ فقط.









وأشار إلى أن غالبية الطلاب يفهمون أن كتابة أجزاء من المحاضرات الخاص بأستاذ المادة، أو الكتاب الجامعي سيزيد من نسبة قبول البحث ونجاحهم وهذا خطأ، بالإضافة لغياب عنصر الإبداع وانعدام التعبير عن شخصية الطالب في البحث.











وقال: "أما عن أغرب الحجج والأعذار فحدث ولا حرج، فمعظم الطلاب يتحجج بعدم وجود شبكة إنترنت، لدرجة أن أحدهم كتب في البحث "موبايلى بزراير ومبعرفش استخدم نت نجحني"، ومنهم من يدعى أن تحميل الكتب من على شبكة الإنترنت يتكلف كثيرًا رغم أنها مجانًا، وووصل بعضهم إلى ادعاء إصابة أفراد عائلاتهم بفيروس كورونا للاستعطاف والنجاح في المواد".









وأضاف: "أما المفهوم الخاطئ الذي أجمع عليه السواد الأعظم من الطلاب هو تصنيف بنك المعرفة، ومحرك البحث "جوجل" كمراجع ويتم ذكرها في البحث، وليس وسيلة يصل من خلالها الطالب إلى المعلومة، وهذا الكم من الأخطاء يرجع إلى استسهال الطلاب وظنهم أن أستاذ المادة لن يقوم بتصحيح الأوراق، وأن الأمر مجرد "شكليات" كما ذكر بعض الطلاب".









وأكد أن حل كل هذه المشكلات يكون فى النظام الجديد الذي أعلنه المجلس الأعلى للجامعات للتدريس فى العام المقبل، بالإضافة إلى تدريب الطلاب طوال العام وإعطائهم عددا من التكليفات عبارة عن أبحاث في كل مادة، يحصل من خلالها الطالب على عدد من الدرجات حسب مستواه، وسيكون هذا أفضل تدريب ممكن لتنمية الحس المعرفي والبحث عن المعلومات لدى الطالب.









طلاب الكليات العملية أكثر التزامًا بقواعد الأبحاث



قال الدكتور وائل بهجت، أستاذ الطب البيطري، إن الأبحاث المقدمة من طلاب سنوات النقل في الكليات العملية، مثل الطب، والهندسة، والطب البيطري، اختلفت عن نظيرتها من طلاب الكليات النظرية، وذلك لطبيعة الدراسة في هذه الكليات، فالدارسون يقومون بعمل أبحاث بصفة مستمرة كجزء من التكليفات التي يطلبها منهم أعضاء هيئات التدريس.









وأضاف بهجت أن هذا لا يعنى أن الصورة وردية تمامًا في الكليات العملية ولكن، نسبة بسيطة جدا من الطلاب تكون الأخطاء منهم في توثيق المصادر والمراجع بشكل جيد في البحث، وهذه النسبة تمثل حوالى ١٠٪؜ من الطلاب، ولكي يتم تحسين مستوى الطلاب وقدراتهم على على عمل الأبحاث بالمستوى المطلوب، لا بد من إنشاء منصة تعليمية موحدة لكافة الجامعات وتدريب الطلاب على العمل البحثي، وليس الحفظ والتلقين فقط.