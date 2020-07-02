AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محمد يستغيث من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن محمد تامر صالح عبد الخالق،  المقيم 8 شارع ربيع حسن متفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء .

 ويقول فى رسالته : يتسبب عدم حضور قارئ عداد الكهرباء فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ووجود فارق فى قراءة العداد عن المدونة بالفاتورة رغم التقدم بالعديد من الشكاوى دون جدوى. 
اقرأ أيضا : 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

51 ألف جنيه.. محمود يشكو جنون فاتورة الكهرباء بالسيدة زينب.. صور

سكان شارع جامع النصر فى بولاق الدكرور يستغيثون من مياه أسفل أساسات المنازل

رمضان يستغيث من تعطل خدمة دفع الفواتير وتسجيل قراءة عداد الغاز بالجيزة

18 ألف جنيه والعنوان خطأ.. جمال الدين يطالب بحذف تراكم استهلاك الكهرباء

أماني تستغيث من اختلاف قراءة العداد الحقيقية عن المبلغ المدون بفاتورة الاستهلاك

حسن يشكو من حذف زوجته من بطاقة التموين بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء الوهمي

ترشيحاتنا

رجيم مذهل لرفع مناعتك وإنقاص وزنك

حادث مروري.. صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

إغلاق 4 مناطق.. موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل

أخبار الفن .. حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا .. قصة أزمة ميس حمدان مع المحجبات .. و صابر الرباعى يرد على شائعة وفاته

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب