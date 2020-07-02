محمد يستغيث من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة

استغاث المواطن محمد تامر صالح عبد الخالق، المقيم 8 شارع ربيع حسن متفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء .





ويقول فى رسالته : يتسبب عدم حضور قارئ عداد الكهرباء فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ووجود فارق فى قراءة العداد عن المدونة بالفاتورة رغم التقدم بالعديد من الشكاوى دون جدوى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



