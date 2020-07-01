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نائب محافظ القليوبية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى كافة الشكاوى على مدار الـ 24 ساعة..فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه خلال فترة حظر التجول التي فرضتها الحكومة شهدت مخافظة القليوبية متابعة دقيقة لغلق المقاهى والتزام وسائل المواصلات بفترات حظر التجول.


وأضافت "ريان" خلال تصريحات عبر فضائية إكسترا نيوز، المحافظة شكلت غرفة عمليات على مدار 24 ساعة برئاسة المحافظ لتلقى كافة الشكاوى

ولفتت نائبة محافظ القليوبية، إلى أنه تم تدشين غرفة عمليات بمديرية الصحة، لتلقى كل الشكاوى المكالمات الهاتفية الخاصة بحلات كورونا للتعامل معها وتسجيلها.

وأشارت " نائب محافظ القليوبية" ، إلي أن غرفة عمليات مديرية الصحة أيضا توفر لكل الشكاوى الخاصة بكورونا أماكن خالية للمصابين بالفيروس.

وتابعت :"هناك عدة تحديات واجهتها خلال عملها بمنصب نائب محافظ على رأسها سنها الصغير، إلا أنها تمكنت من إثبات أنها قادرة على تنفيذ مهام منصبها وأن لديها أفكارا عديدة لتطوير العمل في منصبها".
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