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السيارات التي بها راديو سيدفع مالكها 100 جنيه في العام.. برلماني يوضح أين ستذهب هذه الأموال

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:18 ص
سياراة
سياراة
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البهي عمرو
قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ليست مستحدثة بل كانت مفروضة في القانون القديم منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تبلغ آنذاك 140 قرشا؛ فتمت مناقشة قرار فرض رسوم على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية، تبلغ 100 جنيه سنويًا.  

وأضاف عضو مجلس النواب ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مبلغ الـ 100 جنيه فى العام أى أقل من 10 جنيهات شهريًا.

وأوضح أن جميع السيارات التى بها راديو سيدفع مالكها فى العام 100 جنيه، وهذا القرار سيوفر 500 مليون جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام ستحصل على 60% من المبلغ و40% للخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هناك 425 مليار جنيه حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة، وأن أزمة كورونا تسببت فى خسارة 160 مليار جنيه؛ وفقًا لما قاله وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم الحصول على قرض البنك الدولى ستكون هناك مشكلة بعد انخفاض الاحتياطي النقدي، موضحا أنه تم اليوم الاتفاق على اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من قانون الجمارك؛ ويتضمن تخفيض الكثير من الإجراءات، وستتم مناقشته فى جلسة عامة، لافتا إلى أن قانون الجمارك لم يتم تغييره منذ سنوات طويلة جدًا.

وكشف عن أن حصيلة الضرائب 950 مليار جنيه فى العام، والجمارك تمثل 25% منها، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لم نكن نستطيع مواجهة فيروس كورونا وحتى ولو لشهر.

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