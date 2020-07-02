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خلال حكم الإخوان.. القومي للمرأة: تدهورت حقوقنا وتقلص دورنا في المجتمع ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قالت هبة باشا، عضو المجلس القومى للمرأة، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لجعل المرأة بلا دور من منطلق عدم إيمان الإخوان بها، إلى جانب تقليص حقوق المرأة في الدستور الذى كان يتم إعداده في عهد الجماعة.


وأكدت "باشا"، في تصريحات متلفزة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد سقوط الجماعة بدأت المرأة تستعيد دورها الريادي والمهم في المجتمع.


وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، إلي أننا أصبحنا نجد المرأة في مناصب قيادية بالدولة على عكس حكم الإخوان.

ولفتت هبة باشا إلى أن المرأة أصبحت تحصل على حقائب عديدة في الحكومة، وكذلك في البرلمان، ومناصب نواب المحافظين، وهناك مساعٍ أيضًا لزيادة تمكين المرأة في الفترة المقبلة.

ونوهت بأن العام الذى حكمت فيها جماعة الإخوان مصر شهدت فيها حقوق المرأة الكثير من التدهور والانحدار ما بين محاولة منع المرأة من الخلع، والتخليص من حقوقها السياسية والعمل الأهلى، وتم إقصاء المرأة.

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