امرأة صعيدية.. رئيس جهاز أسيوط الجديدة تكشف أبرز تحديات منصبها ..فيديو

أكدت جيهان عمار، أنها أول امرأة تترأس جهاز أسيوط الجديدة، لذا تواجه العديد من التحديات في هذا المنصب بعد تعيينها.





وأشارت "عمار"، في تصريحات متلفزة بقناة "إكسترا نيوز"، أنها بذلت جهودا كبيرة من أجل أن تثبت نفسها أمام الجميع، موضحة أنها تلقت دعما كبيرا من عائلتها أثناء توليها المنصب، إلى جانب دعم كبير من رؤسائها في العمل.





وكشفت رئيسة جهاز أسيوط، عن أبرز التحديات التي واجهتها في منصبها، هي أنها امرأة وكذلك تنتمى إلى الصعيد خاصة أنه ليس من المعتاد أن تتولى امرأة هذا المنصب القيادي.





وأضافت استطعت أن أجعل العمل يسير بشكل منتظم على الرغم من العديد من الصعوبات، معلقة "القصة ليست امرأة هي من تقود ولكن القدرة على قيادة العمل".