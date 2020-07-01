نتأكد من الجودة والنوعية.. وزير الري: أنا بشرب من الحنفية

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن جودة ونوعية مياه الشرب تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها .





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" أنا بشرب مياه الحنفية".





وتابع محمد عبد العاطي:" على المواطنين التأكد من ان المياه التي تدخل المنازل صالح للشرب وامنة تماما".





وأكمل محمد عبد العاطي:" على المواطن ان يتبع ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر"، مضيفا:" مستمرين في العمل على تبطين الترع والري الحديث".





ولفت محمد عبد العاطي:" لدينا مقياس أوتوماتيكي على نهر النيل داخل الجمهورية للتعرف على مناسيب مياه نهر النيل والترع ".



