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توك شو

نتأكد من الجودة والنوعية.. وزير الري: أنا بشرب من الحنفية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:33 م
وزير الري
وزير الري
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هاني حسين
قال  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن  جودة ونوعية مياه الشرب تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها .

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  أنا بشرب مياه الحنفية".

وتابع محمد عبد العاطي:"  على المواطنين التأكد من ان المياه التي تدخل المنازل صالح للشرب وامنة تماما".

وأكمل محمد عبد العاطي:"  على المواطن ان يتبع ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر"، مضيفا:"  مستمرين في العمل على تبطين الترع والري الحديث".

ولفت محمد عبد العاطي:"  لدينا مقياس أوتوماتيكي على نهر النيل داخل الجمهورية للتعرف على مناسيب مياه نهر النيل والترع ".

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