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سيارات

4 علامات تظهر أن سيارتك تعرضت للسرقة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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أماني نوار
دائما تتعرض السيارات لخطر السرقة في عدم وجود أنظمة تمنع حدوث ذلك بشكل كلي رغم التطور الكبير واستخدام أحدث التكنولوجيا.
 

وكشف أحد خبراء السيارات أن هناك بعض العلامات التي ستنبئ بأن سيارتك على وشك أن تتعرض للسرقة وذلك من خلال الشهادات التي أدلى بها أصحابها.
 

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد "4 علامات تدل على سرقة السيارة":
 

يقوم بعض اللصوص باستغلال الاعلانات المنشورة لبيع السيارات والحصول على رقم هاتف مالكها والاتصال به أيضا.


ستجد أن بعض سارقي السيارات يستخدمون حجة الاقتراب الشديد من السيارة لطلب المساعدة أو السؤال عن طريق مكان ما  ويمكن في هذه الحالة سرقة السيارة بالإكراه مع مفاجأة صاحبها بإشهار السلاح في وجهه. 


عمل جهاز الإنذار بشكل مفاجئ ينبهك بوجود شخص يحاول دخول سيارتك دون علمك ولذلك فإن عمل جهاز الإنذار بشكل مفاجئ يحذرك بوجود شئ غريب يحدث بالقرب من سيارتك وعليك الاتجاه للاطمئنان على السيارة. 


إذا اكتشفت أن سيارتك أبوابها مفتوحة فهذا دليل واضح على سرقة اللصوص لسيارتك لذلك يفضل أن تكون سيارتك داخل جراج قريب من منزلك  مما يصعب عملية السرقة على السائق .


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