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مكايدة وبدون نية نظيفة.. مصطفى الفقي عن التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:57 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
عبر الدكتور مصطفى الفقى المحلل السياسي، عن إعجابه الشديد بكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، قائلا: لو كان سد النهضة بني "بنية نظيفة" ودون مكايدة، وطلب من مصر المشاركة والمساعدة في بنائه لشاركت لأنها تسعى لمساعدة شركاء القارة.

وأضاف الفقي خلال تصريحات لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر، أن هناك استفزاز شديد في إثيوبيا بعد كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن وهو ما جعلها تشن حملة شتائم ضد مصر .

وتابع: إثيوبيا تحاول أن تجعل سد النهضة يأخذ شكل أزمة بين دولة أفريقية سوداء ودولة من شمال أفريقيا رغم أن ثلثي شعب مصر "أسمر" مؤكدا أنني أرفض تسمية سد النهضة بهذا الأسم والأفضل تسميته "السد الإثيوبي".

وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن أفضل نقطة تحول في أزمة سد النهضة هي ذهاب الرئيس السيسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتح الملف والسعي نحو إنهاء تلك الأزمة.

وقال المحلل السياسي أن ثورة 30 يونيو أنقذت ما يمكن انقاذه في أزمة سد النهضة مشيرا إلى أن إثيوبيا تستغل وصف "النهضة" على سدها للترويج عالميا بأن مصر تقف أمام نهضتها. 
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