تفاصيل استدعاء الخارجية النمساوية لـ السفير التركي

أعلنت الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير التركي لديها، أوزان جايهان، وذلك على خلفية الاشتباكات بين متظاهرين أكراد وأنصار أردوغان.









وقالت الخارجية النمساوية في بيان لها إنها استدعت السفير التركي لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها فيينا قبل 4 أيام.









وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت بين مشاركين في تظاهرة كردية لحماية حقوق الإنسان وشباب أتراك كانوا يرددون شعارات قومية من بينهم عناصر في جماعة "الذئاب الرمادية".





وكانت الشرطة النمساوية تدخلت للفصل بين متظاهرين أكراد ومؤيدي أردوغان، عقب الاشتباك بينهم.









وانتشرت شرائط فيديو خلال الأيام الماضية لحريق في مبنى لمواطنين أكراد، اُتهم فيه أنصار أردوغان.