أسعد يوم في حياتي.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال أول طائرة سياحية.. فيديو

قال اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السياحة الخارجية بالبحر الأحمر قبل الإغلاق بسبب أزمة كورونا، كانت قد تجاوزت نسبة الـ70%، ولذلك فأن الإغلاق كان عملية مُحبطة للغاية.





وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن" عبر فضائية "المحور" أن أجمل الجمل التي سمعها اليوم من السياح هي أن الإجراءات الاحترازية المُطبقة في مصر أفضل بكثير من أوكرانيا.





وأشار إلى أن استقبال المحافظة اليوم أول طائرة مُقبلة من أوكرانيا في أول يوم فتح للسياحة الخارجية، كان من أسعد اللحظات التي مرت عليه منذ توليه منصب محافظة البحر الأحمر.

ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية المُطبقة في البحر الأحمر سليمة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا أسبوعيًا مع وزير السياحة، ووزيرة الصحة ووزير الطيران، ومحافظ جنوب سيناء ومحافظ مطروح، من أجل تدارك أي أخطاء قد تحدث في مواجهة أزمة كورونا.



