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فن

علي صابر يطرح أغنيته الجديدة معقولة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح الفنان علي صابر، أغنيته الجديدة "معقولة" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" چانو يكولولي ..بس ما أصدك .. حچي الكال وكلت! .. غشيم شكد چنيت! .. درت وجهك مشيت .. بعدني ما طحت!
.. لعد وين؟ الملاك .. تبيع الي فداك".

ولا چنك هذاك .. الي بحبه متت! ,, ولا چنك هذاك .. الي بحبه متت!.. معقوله! .. هيچي تسوي بواحد حبك .. مو هاي المنك مرجيه! .. حبيتك أكثر من روحي .. تروح لغيري ليش شبيه". 

"معقولة" ألحان وغناء: علي صابر، وكلمات: رامي العبودي، وتوزيع ومكس وماستر: محب الراوي
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