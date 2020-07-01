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توك شو

لتحسين جودة المياه.. وزير الري يكشف تفاصيل استراتيجية «4 ت»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:35 م
وزير الري
وزير الري
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هاني حسين
قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن  الوزارة تعمل وفق استراتيجية « 4 ت» من أجل تعظيم الاستفادة من مياه النيل .

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  الاستراتيجية تقوم على تحسين نوعية المياه، وترشيد الاستهلاك، وتوفير البيئة المناسبة، وتنمية الموارد المائية".

وتابع محمد عبد العاطي:"  انا بشرب مياه الحنفية، ولازم المواطن يكون عارف إن المياة اللي داخلة بيته سليمة وأمنة".

وأكمل محمد عبد العاطي:"  على المواطن ان يتبع ثقافة ترشيد استهلاك المياة وحمايتها من الهدر "، مضيفا: الوزارة مستمرة في مشروع تبطين الترع والري الحديث".

ولفت محمد عبد العاطي:"  جودة ونوعية مياه الشرب تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها".

ولفت محمد عبد العاطي:"  لا نمتلك رفاهية عدم الالتزام والقانون ملزم للكل"، مضيفا:"  توفير متر مكعب من المياه  يوفر للدولة 18 جنيها  ويتم توجيه تلك الأموال إلى إنشاء محطات مياه شرب لمن لا تصله مياه الشرب".
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