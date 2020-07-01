لتحسين جودة المياه.. وزير الري يكشف تفاصيل استراتيجية «4 ت»

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية « 4 ت» من أجل تعظيم الاستفادة من مياه النيل





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الاستراتيجية تقوم على تحسين نوعية المياه، وترشيد الاستهلاك، وتوفير البيئة المناسبة، وتنمية الموارد المائية".



وتابع محمد عبد العاطي:" انا بشرب مياه الحنفية، ولازم المواطن يكون عارف إن المياة اللي داخلة بيته سليمة وأمنة".





وأكمل محمد عبد العاطي:" على المواطن ان يتبع ثقافة ترشيد استهلاك المياة وحمايتها من الهدر "، مضيفا: الوزارة مستمرة في مشروع تبطين الترع والري الحديث".





ولفت محمد عبد العاطي:" جودة ونوعية مياه الشرب تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها".





ولفت محمد عبد العاطي:" لا نمتلك رفاهية عدم الالتزام والقانون ملزم للكل"، مضيفا:" توفير متر مكعب من المياه يوفر للدولة 18 جنيها ويتم توجيه تلك الأموال إلى إنشاء محطات مياه شرب لمن لا تصله مياه الشرب".