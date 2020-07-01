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أخبار البلد

فلسطين وسد النهضة.. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني القضايا محل الاهتمام المشترك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:36 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
بحث وزير الخارجية سامح شكري، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الشقيقتين مصر والأردن.


وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث تم بحث أساليب التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية المزمعة لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن كيفية تحصين جهود تحقيق السلام من تداعياتها.


كما أكد الوزيران على استمرار التنسيق مع كافة الأطراف والشركاء لتهيئة الظروف وخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.


وأضاف حافظ أن الوزير شكري أطلع نظيره الأردني على آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الوزير الصفدي على دعم المملكة للموقف المصري في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية وينهي الخلاف حول سد النهضة عبر حل تفاوضي وفقًا للقانون الدولي، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.
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