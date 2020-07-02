170 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال الربع الثاني

التداول بالبورصة المصرية تراجع إجمالي قيمةخلال الربع الثاني إلى 170.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية.





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وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 213.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الأول.





وبلغ إجمالي قيمة التداولات في بورصة النيل نحو 244.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 212.1 مليون ورقة منفذة على 14.7 ألف عملية.





واستحوذت الأسهم على 37.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.62%.