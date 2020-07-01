ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء يوميا

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رنا عصمت تعد الماء من المشروبات الاساسية والمهمة لدى صحة الانسان، وهو ما لا يعلمه البعض ويستهينون بعدم تناول الماء بمقدار كاف على الاقل يوميا، وهو ما يتسبب فى الاصابة ببعض الامراض من حصوات الكلى والمرارة وامراض اخرى.



لذا قدمت خبيرة التغذية والصحة، الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية، ا همية تناول الماء بكثرة على الاقل 8 اكواب يوميا.



ومن فوائد تناول الماء



1. يحسن المزاج. 2. يساعد على الهضم وعلاج الإمساك. 3. طارد للسموم ويعمل على ترطيب المفاصل وليونة حركتها ويحميها من الكدمات. 4.يجدّد حيويّة خلايا الجسم جميعها. 5. يحافظ على بشرة صحية. 6. يمنح الجسم الرّطوبة الكافية. 7. ينظّم درجة الحرارة في الجسم. 8. يمنع رائحة الفم الكريهة. 9. يعمل على تخليص الدّم من السموم والرّواسب. 10. يكسب الجلد الليونة 11. يخفف من التعب. 12. ينشّط وظائف الكلى. 13 .يحفظ البريق للعينين. 14. ينبّه الأمعاء. 15. يغسل المعدة. 16. ينبّه الكبد لفرز الصفراء. 17 .منشط للدورة الدموية.

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