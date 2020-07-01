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رياضة

أخبار الرياضة.. نتائج مباريات الدوريات الأوروبية.. وقرار الزمالك بعد عودته للتدريبات.. وترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الانجليزي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:39 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية.

أرسل النادي الأهلي  اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي..

يمتلك الزمالك تاريخا طويلا مع تهديد الانسحاب من الدوري بخلاف حالات الانسحابات التي وقعت من قبل خاصة في مباراتي القمة أمام الأهلي حيث الواقعتين الشهيرتين في عام 1996.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يتطرق للحديث بشأن موقف الفريق الأبيض من استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، فريقه ارسنال، لاكتساح نظيره نادي نوريتش سيتي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

خسر نادي تشيلسي، من جاره اللندني فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

حقق فريق أتليتك بيلباو  فوز مهم على مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، على ملعب "مسيتايا" في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإسباني "الليجا"
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