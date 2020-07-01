أخبار الرياضة.. نتائج مباريات الدوريات الأوروبية.. وقرار الزمالك بعد عودته للتدريبات.. وترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الانجليزي

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أرسل النادي الأهلي اليوم إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي..





يمتلك الزمالك تاريخا طويلا مع تهديد الانسحاب من الدوري بخلاف حالات الانسحابات التي وقعت من قبل خاصة في مباراتي القمة أمام الأهلي حيث الواقعتين الشهيرتين في عام 1996.





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يتطرق للحديث بشأن موقف الفريق الأبيض من استكمال مسابقة الدوري الممتاز.





قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، فريقه ارسنال، لاكتساح نظيره نادي نوريتش سيتي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وست هام يفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. فيديو خسر نادي تشيلسي ، من جاره اللندني فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

