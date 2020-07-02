أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفترة الجديدة ستكون بالأسعار الجديدة في الفاتورة.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المواطن سيحاسب بالأسعار الجديدة بداية من اليوم.





قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة الدولية الأولى أكدت أن هناك مشاكل في امان سد النهضة وطلبوا تعديلات في تصميم السد.









وأضاف عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" إثيوبيا لم تعلمنا بنتائج المرحلة الثانية او الثالثة من التعديل في جسم السد".

















قال الدكتور باسم سعد مدير العزل بمستشفى بنها، إنه "لا نعرف الفرق بين فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، ودور البرد العادي دور الأنفلونزا، مضيفا أن أي مريض يشتكي نعتبره كورونا".





وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث، أن المريض الذي يتم معالجته بدري يشفى سريعًا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعد 8 أيام يتم معرفة حقيقة الدور وإصابة بالفيروس.





























قال الإعلامى أحمد موسى، إن الإعلامى الإخوانى خالد عبد الله، الشهير بـ بندق العبيط، كان يبكي عندما سمع بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3-7- 2013.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الارهابي خالد عبد الله كان زملاؤه يضربونه على رأسه " بالقفا".





















انفعل الإعلامي أحمد موسي، على الهواء وذلك أثناء عرض رسائل الإرهابيين وحيد بالي و محمد الصغير، وقال إن الإرهابي محمد الصغير هارب إلى تركيا.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعات الإرهابية كانت تقول أن آلاف من المسلحين ينتظرون ساعة الصفر للهجوم على المتظاهرين.













قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، إن اليوم تم تسيير 14 رحلة، موضحًا أن عودة حركة الطيران يعتبر يوما سعيدا على جميع المصريين.













وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن كل دولة لها إجراءات خاصة بالتعامل مع الركاب.





نشأت الديهي: إثيوبيا تلعب بالنار بجوار آبار قابلة للاشتعال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفارات الإثيوبية في العالم بدأت تشن حملة تحريضية ضد مصر، لإظهار مصر انها دولة مارقة وظالمة ومتعنتة، مشددًا على ان هناك تحريضا إثيوبيا رسميا ضد مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تتعامل بشكل راق في الخلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأعلنت أن الحوار هو الحل الوحيد الناجع، ولكن الجانب الإثيوبي يواصل عناده، رغم ما تم عرضه أمام مجلس الأمن، والجميع يدفع لعودة المفاوضات للوصول لحل واتفاق بشأن سد النهضة.



ضياء عبدالخالق: الراجل بطبعه عينه زايغة.. وشريهان أبو الحسن ترد: انت صدمتنى



قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن الراجل بطبعة عينه زايغة، مشيرًا الى ان هناك فرقا بين الراجل "البصباص واللي عينه زايغة".

وتابع الفنان ضياء عبد الخالق، في حواره مع برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أن الراجل اللي عينه زايغة بيبص بس بعينه أما البصباص ممكن يتمادى ويكون الموضوع غير مقتصر على النظرة.



أنا كنت واقع واتجوزتها في شهر.. ضياء عبد الخالق يروي كواليس قصة حبه

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى اعماله المسرحية، من خلال احد الاصدقاء، حيث كانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، معقبًا: "انا قولتلها انت عينيكي حلوة اوي.. أنتي مرتبطة؟".



التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بخصوص الكمامات المطروحة.. فيديو



قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن الوزارة قامت بتوفير كمامات للمواطنين وأن سعر الكمامة 8 جنيهات ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض الأشخاص التى تصرف التموين لـ المواطنين تستغلهم وتبيع كمامات مختلفة عن المطروحة من وزارة التموين.



