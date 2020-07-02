التعليم العالي تعلن الإجراءات الاحترازية بالجامعات في امتحانات الفرق النهائية.. تجارة حلوان: تمت مراعاة كافة الطلاب أثناء وضع جداول امتحانات.. وموقع لتلقي اعتذارات الطلاب

تجارة حلوان: موقع لاعتذارات الطلاب عن دخول الامتحانات
تجارة حلوان: تمت مراعاة كافة الطلاب أثناء وضع جداول امتحانات الفرق النهائية
التعليم العالي: إجراءات احترازية بالجامعات بامتحانات الفرق النهائية
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عقدها لامتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بداية شهر يوليو 2020 ، وسط اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب.
وأعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس ليكون الفارق بين المادة و الاخرى 3 ايام على الاقل ويكون عدد أيام الامتحان 7 ايام .
وصرح بأنه بالنسبة لامتحانات الفرق النهائية فإن الجامعة قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب خلال هذه الفترة .
مشيرا الى انه تم تقليل عدد الطلاب بالجان للحفاظ على سلامتهم و مراعاة التباعد ، للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار وباء كورونا.
موضحا انه تم مراعاة الطلاب المغتربين اثناء وضع مواعيد الامتحانات و الجداول و تم مراعاة الفارق بين ايام الامتحانات ليستطيع الطلاب الاستعداد للامتحان ، دون اى توتر او ضغط .
كما اكد انه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فأن الجامعة ستقبل كافة الاعتذارات لتأجيل الامتحانات للفصل الدراسى الثانى هذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .
ويمكن للطلاب الاعتذار عن الامتحانات عن طريق موقع سيتم الاعلان عنه فى اقرب وقت ليتم تقديم الاعتذارات اون لاين ،حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات بالجامعة .
ودعا الدكتور نشات الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة ، الطلاب لعدم الانسياق وراء اى اشاعات او اخبار تصدر من مصدرا غير رسمى.
و قد اعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى عن الاجرائات الاحترازية المتبعة بكافة الجامعات و الكليات و المعاهد المصرية خلال فترة الامتحانات و هى :
1- تركيب 4 بوابات تعقيم بمداخل الجامعات ليمر بها الطلاب.
2- التعقيم المستمر لمبانى الامتحانات و الصالات.
3- إتاحة ارقام الجلوس وأماكن اللجان اون لاين على مواقع الكليات.
4- تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة على الاقل بالجامعات.
5- قياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان.
6- إتاحة المعقمات من الكحول و الهاند جيل داخل المبانى لتعقيم الطلاب.
7- إتاحة مسافة متر ونصف على الاقل بين كل طالب وآخر داخل اللجان.
8- منع تبادل الادوات بين الطلاب.
9- ارتداء الكمامات اجباريا داخل اللجان.
10- فى حال انتهاء الطالب من الامتحان يمكنه الخروج.
11- منع التواجد بساحات الكليات و التجمعات.
12- إتاحة لجان خاصة للمرضى.