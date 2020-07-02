التعليم العالي تعلن الإجراءات الاحترازية بالجامعات في امتحانات الفرق النهائية.. تجارة حلوان: تمت مراعاة كافة الطلاب أثناء وضع جداول امتحانات.. وموقع لتلقي اعتذارات الطلاب

مشيرا الى انه تم تقليل عدد الطلاب بالجان للحفاظ على سلامتهم و مراعاة التباعد ، للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار وباء كورونا.

موضحا انه تم مراعاة الطلاب المغتربين اثناء وضع مواعيد الامتحانات و الجداول و تم مراعاة الفارق بين ايام الامتحانات ليستطيع الطلاب الاستعداد للامتحان ، دون اى توتر او ضغط .





كما اكد انه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فأن الجامعة ستقبل كافة الاعتذارات لتأجيل الامتحانات للفصل الدراسى الثانى هذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .









ويمكن للطلاب الاعتذار عن الامتحانات عن طريق موقع سيتم الاعلان عنه فى اقرب وقت ليتم تقديم الاعتذارات اون لاين ،حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات بالجامعة .



