ننشر جدول تسكين طلاب السنوات النهائية بمدن بـ جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة جدول مواعيد تسكين طلاب الفرق النهائية، بالمدن الجامعية بداية من ٨ من يوليو الجاري، استعدادًا لعقد امتحاناتهم بداية من ١١ من نفس الشهر، وأعلنت الجامعة قواعد استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة في المدن خلال فترة انعقاد الامتحانات 2020.
ويبدأ التسكين من الساعة 9 ص حتى 2 ظ، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن هذا العام الجامعي، ويتم تقديم الوجبات الجافة والمطهية وفقا لاختيار الطالب حسب رغبته، وسيتم تسكين طالب واحد بكل غرفة لضمان اقصى درجات الاحتراز لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب، تسكين الطلبة سيكون بمدينة الرعاية تسكين الطالبات سيكون بمدينة طالبات الجيزة.
وأوضحت الجامعة أنه بالنسبة لمصروفات الطلاب الذين سددوا شهر مارس 2020، سيتم إعفاؤهم من سداد شهر يوليو 2020، والذين لم يسددوا سيتم سداد شهر يوليو وأي مديونيات سابقة حتى فبراير 2020 حسب نوع سكنهم.