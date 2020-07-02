ننشر جدول تسكين طلاب السنوات النهائية بمدن بـ جامعة القاهرة

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ويبدأ التسكين من الساعة 9 ص حتى 2 ظ، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن هذا العام الجامعي، ويتم تقديم الوجبات الجافة والمطهية وفقا لاختيار الطالب حسب رغبته، وسيتم تسكين طالب واحد بكل غرفة لضمان اقصى درجات الاحتراز لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب، تسكين الطلبة سيكون بمدينة الرعاية تسكين الطالبات سيكون بمدينة طالبات الجيزة.





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