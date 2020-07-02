52 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة الشهر الماضي

انخفضت قيم التداول بالبورصة شهر يونيو الماضي لتبلغ 52.1 مليار جنيه عبر تداول 8.74 مليار ورقة منفذة على 845 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 53.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.2 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.









وأشار التقرير الشهري للبورصة إلى أن الأسهم استحوذت على 53.53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 46.5% خلال أسبوع.





أوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب علي 18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بـ 1.96 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.









