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تعليم

إدارة الوافدين تعلن عن تدريبات جديدة لطلابها بالمشاركة مع شركة Cisco

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:47 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربينى
أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم عدد من البرامج خلال مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco، حيث تقدم مجموعة من التدريبات المجانية في مجال أمن المعلومات.


وأوضحت الوزارة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك".

واستكملت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".

وأوضحت أن البرامج المقدمة:
 Introduction to Cybersecurity certificate 
 Cyber Security Essential Certificate
Technology Security Literacy Certificate


وأشارت إلى أن كل البرامج ستقدم بنظام "التعلم عن بعد " ولا يشترط مستوى معين فمن الممكن لأي شخص أن يبدأ في مجال أمن المعلومات بدون سابق معرفه يبدأ معانا.

ويمكن التسجل في الكورس المجاني من خلال هذا الرابط:

 https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9

كما يمكن التقديم حتى يوم 16-7-2020 على أن يبدأ أول كورس في 19-7-2020، وللاستفسار ارسل رسالة على الصفحة الرسمية لمبادرة ادرس في مصر

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