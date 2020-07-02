القوى العاملة: المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج ..فيديو

أكد الدكتور محمد يوسف حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، إن المكاتب الخارجية للقوى العاملة ساهمت منذ 1 /1 /2019 حتى 30 /6 /2020 بتسوية 5721 شكوى عمالية، كما ساهمت في تحصيل 805 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية، وهذا الأمر يُساهم بشكل مباشر في تعظيم مواد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف "حمزاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج، ونظمت العديد من الزيارات لأماكن العمالة المصرية في الخارج، ويتم العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصريين في الخارج.





ولفت إلى أن أعضاء مكاتب التمثيل العمالي أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية، ويسافرون ضمن أعضاء البعثة المصرية، وهناك مهام محددة لكل أفراد البعثة لخدمة المصرين في الخارج، مشيرًا إلى أن وزير القوى العالمة محمد سعفان، كلف بتشكيل خلية أزمة لمتابعة المصريين في الخارج، في ظل أزمة كورونا وتوعيتهم بمخاطر الفيروس.





وتم العمل على تقديم خدمات مكاتب التمثيل إلكترونيًا، خاصة أن الكثير من الدول في ظل هذه الأزمة شهدت حظر تجول.





وأشار إلى أن أي مواطن يرغب في العمل في الخارج عليه أن يتسمك بحلمه، وأن يحظر من الفيزا الحرة، وبعض فرص العمل الوهمية المنتشرة على الموقع الإلكترونية، ولكي يتأكد من جدية فرصة العمل، عليه أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة، للتأكد من أن شركات إلحاق العمالة بالخارج حاصلة على ترخيص من الوزارة.