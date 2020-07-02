AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوى العاملة: المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:43 ص
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف حمزاوي
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد يوسف حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، إن المكاتب الخارجية للقوى العاملة ساهمت منذ 1 /1 /2019 حتى 30 /6 /2020 بتسوية 5721 شكوى عمالية، كما ساهمت في تحصيل 805 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية، وهذا الأمر يُساهم بشكل مباشر في تعظيم مواد الدولة من النقد الأجنبي. 
 
وأضاف "حمزاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج، ونظمت العديد من الزيارات لأماكن العمالة المصرية في الخارج، ويتم العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن أعضاء مكاتب التمثيل العمالي أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية، ويسافرون ضمن أعضاء البعثة المصرية، وهناك مهام محددة لكل أفراد البعثة لخدمة المصرين في الخارج، مشيرًا إلى أن وزير القوى العالمة محمد سعفان، كلف بتشكيل خلية أزمة لمتابعة المصريين في الخارج، في ظل أزمة كورونا وتوعيتهم بمخاطر الفيروس.

وتم العمل على تقديم خدمات مكاتب التمثيل إلكترونيًا، خاصة أن الكثير من الدول في ظل هذه الأزمة شهدت حظر تجول.

وأشار إلى أن أي مواطن يرغب في العمل في الخارج عليه أن يتسمك بحلمه، وأن يحظر من الفيزا الحرة، وبعض فرص العمل الوهمية المنتشرة على الموقع الإلكترونية، ولكي يتأكد من جدية فرصة العمل، عليه أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة، للتأكد من أن شركات إلحاق العمالة بالخارج حاصلة على ترخيص من الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: حصلنا 738 مليون جنيه من مستحقات المصريين بالخارج

يستفيد منها المصريون بالمملكة.. عودة العمل في قطاع الإنشاءات ومشروعات الإسكان بالأردن

سعفان يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج

سعفان يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج ..السعودية: 10 آلاف ريال غرامة إنهاء التعاقد مع العاملين الوافدين بطرق غير مشروعة.. ايطاليا: تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى مهن معينة

60 يوما من الحظر.. صرف 800 مليون جنيه لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم.. تقديم دعم لـ 149 مليون جنيه لـ 140 ألف عامل بقطاع السياحة.. التفتيش على 7968 مصنعا لمتابعة إجراءات تداعيات كورونا

القوى العاملة تعلن عن قرارات مبشرة اليوم.. عودة العالقين من أبو ظبى .. تعيين 135 عاملا بالفيوم .. و90 فرصة عمل بالسعودية .. ونشرة التوظيف توفر 10112 فرصة عمل للشباب

ترشيحاتنا

ننشر أسماء الحركة الدبلوماسية لأعضاء البعثات في الخارج

تتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته

مسلح يفتح النار على مدير القوات الخاصة للجيش الكويتي

بعد العودة للتدريبات .. حكاية الزمالك مع الانسحاب مع الدوري والعودة من جديد

وكيل معهد صحة الحيوان: فيروس الصين الجديد من الصعب انتقاله إلى مصر

يعاني مشاكل في الأمان.. وزير الري: انهيار سد النهضة سيتسبب في غرق السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء يوميا