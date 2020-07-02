انتقام الضعيف والواطي.. مفيد فوزي عن هجوم الإخوان على الكنائس بعد 30 يونيو ..فيديو

وأضاف "فوزي"، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المستشار عدلي منصور أدار القضية الوطنية بعد ثورة 30 يونيو بحكمة.





وفيما يخص هجوم بعض المنتمين للإخوان على الكنائس والأديرة بعد ثورة 30 يونيو، أوضح أنه وجد في ذلك "انتقام.. الهجوم كان انتقام الضعيف.. انتقام المكسور والواطي".





وبالحديث عن خطاب الرئيس السيسي وقت ثورة 30 يوينو، قال "تشعر بأن هناك أسدًا جسورًا ووراءه ملايين"، مضيفا "الإخوان لا يعرفون الوسطية".



