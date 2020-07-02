محمد طلال: الأهلي سيواجه الوداد المغربي بشعار الانتقام.. وغياب الجماهير سيؤثر كثيرا ..فيديو

قال محمد طلال، عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باستئناف دوري أبطال إفريقيا من جديد، قرار جيد للغاية.





وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن مواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في غاية الصعوبة، خصوصا في ظل رغبة الفريقين بالتتويج بالبطولة.





وأكد عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي أن "المحبة شعار المواجهات المغربية المصرية في إفريقيا".





وتابع عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي "الأهلي سيواجه الوداد بشعار "الإنتقام"، بسبب حرمان المارد الأحمر من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي أن غياب الجماهير يحرم الوداد المغربي من أهم أسلحته في تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.



