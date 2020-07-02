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أخبار البلد

أهم الأخبار.. قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تشتعل.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:


تظاهرات حاشدة، وقتلى في الشوارع، واشتباكات عنيفة، أعقبها قرار بنزول قوات الجيش، هكذا يعيش الشارع الإثيوبي منذ أيام،  عقب مقتل المغني الثوري هاشالو هونديسا، بالرصاص في شوارع أديس أبابا " اقرأ المزيد ". 


أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا" اقرأ المزيد ".



انخفضت  أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء  1-7-2020، بنحو 5 جنيهات ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 799 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية " اقرأ المزيد ".



انتهى اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعلن منصور رئيس النادي قرارات المجلس وتضمنت " اقرأ المزيد "



قال الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد صحة الحيوان ، إن فيروس انفلونزا الخنازير انتشر فى البداية عام ٢٠٠٩ ، وأنتقل إلي الإنسان ، و تحور الفيروس ليظهر g4 E1 h1 n1 فى عام 2016 " اقرأ المزيد ".



أكد وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، أن اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية " اقرأ المزيد ".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات،  بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة " اقرأ المزيد ".


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