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توك شو

نجل مريض كورونا: دفعت 148 ألف جنيه لمستشفى في 9 أيام ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:26 ص
كورونا
كورونا
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محمود محسن
قال خالد سعد الدين، ابن أحد مصابي فيروس كورونا، إن والده دخل مستشفى المعلمين ودفع 148 ألف جنيه في 9 أيام، موضحًا أنه سبب دخول والده المستشفى وهو يعاني من نقص نسبة الأوكسجين في الدم.

وأضاف "سعد الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع على فضائية "المحور"، أن بعد إجراء والده أشعة مقطعية تم تشخيص حالته "اشتباه في إصابته بكورونا"، وتم حجزه، وبروتوكول المستشفى يشترط قبل الدخول للمستشفى دفع 80 ألف جنيه.

وتابع ابن مريض كورونا، "مكنش عندي أي مشكلة أدفع أي فلوس عشان أحافظ على حياة والدي".

وأشار إلى أن حالة والده بعد دخوله المستشفى لم تتحسن؛ بل على العكس تأخرت تمامًا، وبعد خروجه من المستشفى، قام باستقدام أطباء له في المنزل وحالته تحسنت إلى حد كبير.
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