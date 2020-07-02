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ثقافة

"بروس لي.. أسطورة الشرق الخالدة" كتاب جديد عن بيت الحمكة للصناعات الثقافية

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يصدر بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية كتاب جديد بعنوان "بروس لي.. أسطورة الشرق الخالدة"، عن قصة حياة الرجل الأشهر في الفنون القتالية في التاريخ المعاصر، وهو أول كتاب يصدر باللغة العربية مترجمًا عن اللغة الصينية عن قصة حياة الأسطورة "لى تشن فان" وهو الاسم الأصلى للتنين الصينى "بروس لي" والصادرة عن دار نشر جامعة هواتشونغ الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

يعد الكتاب الأكثر تداولا في الصين لعام ٢٠١٨ للكاتب الصينى الكبير تشنغ جيه، الباحث المخضرم في علوم الفنون القتالية في الصين، حيث قضى المؤلف ٢٢ عامًا في جمع وإعداد هذا الكتاب، وبدأ فعليًا في كتابة سطوره عام ٢٠١٣ مستعينًا بكم كبير من المستندات والوثائق الرسمية التى تنشر للمرة الأولى عن حياة بروس لي، وقد استعان المؤلف في إتمام هذا الكتاب بالسيد تشو جيان هوا، وهو تلميذ بروس لى ويشغل منصب نائب رئيس اتحاد الصين الدولى لرياضة الجيت كون دو، كما أن مؤلف هذا الكتاب هو نائب رئيس تحرير الألبوم التذكارى المصور بمجلة الصور التذكارية لاتحاد الجيت كون دو بالصين.

ويرى مؤلف هذا الكتاب في مقدمته إن قصة حياة بروس لى التى يعرضها هذا الكتاب ليست محتوى أدبيًّا أو فكريًّا؛ ولكنها أقرب ما تكون إلى الحقيقة، والكتاب من ترجمة الأستاذة نهال إبراهيم، ومراجعة الدكتور أحمد ظريف مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة المنيا، ويصدر الكتاب في نشر مشترك لبيت الحكمة مع كل من منشورات ضفاف في لبنان، ومنشورات الاختلاف بالجزائر، ودار الأمان بالمغرب.

الكتاب يحوى عددا من الحقائق التى تكشف المعلومات التى ارتبطت بمولد ونشأة معلم الفنون القتالية الأشهر في التاريخ، وتعلمه فنون رياضتى الووشو والكونغ فو، وتأسيسه لرياضة الجيت كون دو "القبضة المعارضة"، كما يتناول الكتاب المعلومات الموثوقة عن حياة بروس لى الشخصية، وأساليبه القتالية الفريدة وقوته الخارقة، كما يستعرض الكتاب عرضا لكل أدواره السينمائية التى حققت أعلى الإيرادات في السينما الأمريكية في ذلك الوقت، ومقولاته الشهيرة التى ألهمت الكثيرين، ويرتبط اسم بروس لى بالأساطير القتالية التى لا تزال يتناقلها الصغار والشباب المهتمون بفنون القتال، ذلك المصارع ذو الأصول الصينية المولود بالولايات المتحدة.

ويستعرض الكتاب أسرارًا لم يكشف عنها من قبل بشأن نسبه، وذلك من خلال شجرة عائلة بروس لى الذى ينحدر لأصول صينية وألمانية وهولندية، كما يتناول أسرار وفاته الغامضة مستعرضا نصوص التحقيقات إلى أعقبت وفاته والتى أجرتها جهات التحقيق الأمريكية مع زوجته وشركائه وكل من كانوا على صلة به، كما يستعرض الكتاب كل الأحداث المهمة في حياة بروس لي، بما في ذلك عرض تفصيلى لأعماله السينمائية والتليفزيونية. 

"بروس لي.. أسطورة الشرق الخالدة" لا يسرد قصة حياة التنين الصينى بروس لى فحسب، بل يكشف أيضا فلسفته في الحياة ومنهجه وأسلوبه الفريد في التفكير الذى يتعلق بتحقيق الذات والغوص في أعماق النفس البشرية واكتشاف قدراتها، كما يضم الكتاب بين دفتيه مقولات بروس لى التى كانت ولا تزال نموذجا وأيقونة للعديد من المهتمين في العلوم الإنسانية بوجه عام وعلوم الفنون القتالية على وجه التحديد، والكتاب يحوى عددًا من الصور التى تنشر للمرة الأولى وجانبًا من آثاره التى خلفها كمنجزات تركها لأسرته.
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