نجم الزمالك السابق ساخرا: الحكام بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك والمنتخب الأول، أنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب.
وأكد أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة".
وتابع أحمد عيد عبد الملك، "الحكم محمد فاروق قال لـ طارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".
وعن مسيرته مع المنتخب الوطني قال أحمد عيد عبد الملك "إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في انضمامي للمنتخب، وحسن شحاتة كان يحب عماد متعب، ويعتبره بمثابة الابن".
وأضاف أحمد عيد عبد الملك "أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي، وبركات أخف دم في الدنيا".
وأتم أحمد عيد عبد الملك "بوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر"، مشيرا إلى أن مشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجة سباب لي من جمهور الأهلي.