نجم الزمالك السابق ساخرا: الحكام بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك والمنتخب الأول ، أنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب. الأول





وأكد أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة".





أحمد عيد عبد الملك، "الحكم محمد فاروق قال لـ طارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده". وتابع









أحمد عيد عبد الملك "إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في انضمامي للمنتخب، وحسن شحاتة كان يحب عماد متعب، ويعتبره بمثابة الابن". وعن مسيرته مع المنتخب الوطني قال





أحمد عيد عبد الملك " أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي، وبركات أخف دم في الدنيا". وأضاف



