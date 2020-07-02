سعر الشقة 2 مليون.. ممدوح غراب: تشكيل لجنة لفحص 439 برجا مخالفا في منطقة الغشام بالشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تشكيل لجنة لفحص 439 برجًا مخالفًا في منطقة الغشام بالشرقية، مشيرا إلى أن عدد التعديات على الأراضي غير مسبوق ومؤسف.





وأضاف محافظ الشرقية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس الأربعاء، أن التعديات بدأت منذ عام 2007، متابعا أنها زادت في عام 2011، ومع الانفلات الأمني الذي حدث للبلاد في ذلك الوقت.





وتابع محافظ الشرقية، أن "مظهر التعديات فُوجئت به ولم أرَ مثله في الدنيا، ولو حدث حريق فلن تستطيع سيارة الإسعاف أو الإطفاء الدخول"، كاشفا عن أن سعر الشقة يصل إلى 2 مليون جنيه.





وأكد محافظ الشرقية، أن "هذه الأبراج كلها مخالفة، وبتوجيهات من الرئيس اتخذتُ الإجراءات صرامة ضدها، وجارٍ فحص كل برج على حدة لاتخاذ الإجراء المناسب، وتم التنسيق مع جميع الجهات في هذا الأمر".



