خبير إستراتيجي: قطر ستنهار اقتصاديا رغم ثرائها الفاحش ..فيديو

أكد اللواء محمود منصور، الخبير الإستراتيجي، أن قطر تحولت منذ عام 95 إلى تابع ذليل ومأمور، مؤكدا أنهم وافقوا على المؤامرة الدولية التى تمت ضد دول الشرق الأوسط.





وأضاف "منصور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن قطر ستنهار اقتصاديا على الرغم من الثراء الفاحش، مشيرا إلى أنهم قاربوا على التقشف المعلن.





وتابع الخبير الإستراتيجي، أن قطر لجأت لتخفيض الرواتب 30%، مؤكدا أن البعض يتساءل كيف ضاعت أموال تميم فكان السبب الرئيسي هو صرف الأموال على تدمير دول عربية.





وأشار إلى أن المتابع لفكر الانحراف السياسي داخل الديوان الأميرى القطرى منذ عام 1995 بعد انقلاب الحمدين على الشيخ خليفة نجد أنها منظومة تنبهر بالمال وهى تحتفظ بالمال وهو ما ظهر حتى الآن.





وألمح إلى أن الثقافة والفن دورهما من 20 سنة ويجب أن يكون لدينا تعدد فى تناول الثقافات عبر المنتجين الكبار والتنافس يخلق مناخ فنيا جيدا، مطالبا بالتواصل بين التعليم والثقافة والإعلام.



