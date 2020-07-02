أحمد عيد عبد الملك: الكاف لم يحدد معايير اختيار نادي القرن ..فيديو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك والمنتخب الاول، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي قياسًا لعدد البطولات القارية التى حققها في القرن الماضي.
وقال أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يرسل أي منشورات بخصوص نظام تحديد نادي القرن".
وأضاف أحمد عيد عبد الملك "سنرسخ في عقول الأجيال القادمة بأننا نادي القرن وسنختار يومًا كل عام للاحتفال باللقب".
وأتم أحمد عيد عبد الملك تصريحاته، قائلا "ضد كل التجاوزات التى طالت شيكابالا وأسرته وابنه".