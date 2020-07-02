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وزير الخارجية الليبي: نواجه تحديات مشتركة مع اليونان ضد العدوان التركي ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:45 ص
عبد الهادي الحويج،
عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة
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اسراء صبري
قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، إن العلاقات بين ليبيا واليونان تعود إلى أكثر من 60 عاما، حيث تعد اليونان دولة مهمة متوسطية، لافتا إلى أن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي.

وأضاف "الحويج" في تصريحات التلفزيونية على شبكة "سكاي نيوز"، أن العدوان التركي وإرسال أكثر من 15 ألف فرد من الجماعات المرتزقة من تركيا إلى ليبيا، وتهديدها لأمن دول الجوار والعالم.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه من ضمن الاتفاقات تمت مع وزير الخارجية اليوناني، هي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأوضح أن في القريب سيتم افتتاح قنصلية يونانية في مدينة بني غازي، إضافة إلى الاتفاق على فتح خط بحري تجاري من أحد الموانئ في اليونان إلى الشرق الليبي.

ولفت إلى أن الحوار مع وزير الخارجية اليوناني تطرق إلى قضية الهجرة المتورطة فيها حكومة السراج، إضافة إلى مناقشة إعلان القاهرة، مؤكدا وجود آراء متوافقة مع الجانب اليوناني برزت في مجموعة من المشاورات واللقاءات.

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