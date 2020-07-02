وزير الخارجية الليبي: نواجه تحديات مشتركة مع اليونان ضد العدوان التركي ..فيديو

، لافتا إلى أن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي.

، إن العلاقات بين ليبيا واليونان تعود إلى أكثر من 60 عاما، حيث تعد اليونان دولة





وأضاف "الحويج" في تصريحات التلفزيونية على شبكة "سكاي نيوز"، أن العدوان التركي وإرسال أكثر من 15 ألف فرد من الجماعات المرتزقة من تركيا إلى ليبيا، وتهديدها لأمن دول الجوار والعالم.





وأشار وزير الخارجية، إلى أنه من ضمن الاتفاقات تمت مع وزير الخارجية اليوناني ، هي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.





وأوضح أن في القريب سيتم افتتاح قنصلية يونانية في مدينة بني غازي، إضافة إلى الاتفاق على فتح خط بحري تجاري من أحد الموانئ في اليونان إلى الشرق الليبي.



