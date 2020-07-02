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أخبار العالم

لجنة الانتخابات: 74% من الروس يدعمون التعديلات الدستورية بعد فرز 30% من الأصوات

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوتين
بوتين
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أ ش أ
أظهرت النتائج الأولية للتصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 74% بعد فرز 30% من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية أمس، الأربعاء، إلى أن قرابة 25% ممن شاركوا في التصويت عارضوا هذه التعديلات.

وأفادت اللجنة بأن نسبة الإقبال العام بلغت قرابة 65% حتي مساء اليوم في موسكو. 

وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس، الأربعاء، الأول من يوليو الذي يعد يوما أساسيا للتصويت. 

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء اليوم لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة. 

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.

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