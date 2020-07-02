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أخبار العالم

ميليشيات أردوغان تتقدم باتجاه سرت.. والجيش الليبي يحبط أول هجوم بالغرب

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي تصدى لميليشيات إرهابية تابعة لحكومة الوفاق الموالية لتركيا، حاولت التقدم باتجاه سرت.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مصادر بالجيش الوطني الليبي، قولها "قوات الجيش انتهت من استعداداتها، وحشد جميع قواتها بالقرب من سرت؛ دفاعًا عن المدينة ضد أي هجوم للميليشيات الأتراك".

وأضاف "المحور، الذي يسوده هدوء حذر منذ أيام، بدأ يشهد تحشيدًا واسعًا على الجانب الآخر والدفع بأسلحة ثقيلة، فضلًا عن تحليق طيران على ارتفاعات منخفضة من وقت إلى آخر، لكننا نلتزم ضبط النفس".

وتابع "هذه المعركة هي الفاصلة، وفيها سيعرف المرتزقة حجمهم الطبيعي، رغم الدعم التركي المهول الذي يتدفق عليهم بالقرب من سرت منذ أسبوعين".

وفي وقت سابق، أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن ميليشيات الوفاق تحاول تنفيذ مخطط رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، مضيفًا أن قواته المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد.

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