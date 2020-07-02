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رياضة

محمود الشامي: انتخابات الجبلاية لمدة 4 سنوات هي أفضل الحلول ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:32 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
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محمد رشاد
أكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات هي أفضل الحلول للكرة في الفترة المقبلة.

وقال "الشامي"، فى تصريحات متلفزة على برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، "الأفضل لاتحاد الكرة إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات وليس انتخابات تكميلية ستكون دون فائدة، وسيتم الطعن على انتخابات الجبلاية إذا أقيمت لمدة سنة".
 
وأضاف "الجمعية العمومية للاتحاد، تريد إجراء انتخابات وظهور وجوه جديدة، ولكنه يتمنى أن تستمر اللجنة الخماسية حتى العام المقبل".

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