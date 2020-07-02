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رياضة

الشامي: أؤيد عودة الدوري بشروط.. ويجب وضع خريطة لمدة عام ونصف ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:41 ص
محمود الشامي،
محمود الشامي،
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محمد رشاد
أكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط، مطالبا اتحاد الكرة بوضع خريطة لمدة عام ونصف.

وقال "الشامي"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، "كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليًا بجميع المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".
 
وتابع "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط في الفترة الحالية، وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوري".

وأتم "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".

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