للرجال والنساء.. 8 أسباب تؤدي لظهور السيلوليت

السيلوليت يعد أكثر المشاكل الجلدية التى تواجه الرجال والنساء على السواء، ويظهر السيلوليت عادة فى مناطق الفخذين والبطن والذراعين نتيجة تكتل وتجعد وتموج الجلد، مما يعطي مظهرا غير أملس نتيجة تراكم الدهون .





كشفت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى ظهور السيلوليت فى الجسم وكان أبرزها..





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-النظام الغذائي

نقصان الوزن بصورة سريعة عبر اتباع أنظمة غذائية قاسية وخاطئة، فهبوط الوزن السريع بدون ممارسة الرياضة يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور السيلوليت.

-نمط الحياة

العادات اليومية الخاطئة تعمل على تراكم الدهون في الجسم، وينتج عنها ظهور السيلوليت كالتدخين يسبب جفاف بالجلد ، عدم ممارسة الرياضة، والجلوس لفترات طويلة.





-التغيرات الهرمونية

ومن بينها عدم انتظام الدورة الشهرية وانقطاعها، الحمل والولادة فذلك ينقص تدفق الدم للنسيج الضام تحت الجلد ويبدأ ظهور السيلوليت .





-الأدوية

أدوية الهرمونات التي تسبب زيادة بالوزن وعند ايقافها يبدأ نزول الوزن فيحدث ترهل بالجلد





-العامل الوراثي

بعض الأجسام يكون لديها قدرة كبيرة على تخزين الدهون، ويحدد العامل الوراثي أحيانًا تمركزها بمناطق معينة كالأرداف والفخدين.





- بطء الأيض في الجسم

يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على أغذية ترفع معدّل حرق الدهون بالجسم كالحمضيات، الفليفلة، البروكلي، الأسماك، منتجات الحبوب، القرفة، الزنجبيل.





- قلة شرب الماء

تجاهل شرب الماء لفترات طويلة، قد يسبب ظهور السيوليت.





- التقدم بالعمر

تنخفض مستويات هرمون الاستروجين وتقل مرونة الجلد ويظهر السيلوليت لذلك العناية بالتغذية والاهتمام بالرياضة والكريمات والتدليك يفيد بتقليل فرص ظهور السيلوليت.



