أخبار الفن.. نيللي كريم على البحر.. والنجوم يقصفون جبهة يوسف الشريف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

علقت الفنانة كندة علوش على تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد 3 شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان.





نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو مركبًا لصورها على المهرجان الشعبي عود البنات.





اليوم 1 يوليو ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف ننشر مقطع لتسجيل صوتي نادر له في أحد أحاديثه مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٦، والذي سأله فيه عن وفاة الفنان الكبير عادل أدهم أعطته الفرصة ليحقق نجاح وتواجد بالفن؟





نشرت الفنانة نيللى كريم، عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.





أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تصريح الفنان يوسف الشريف، مع الإعلامي رامي رضوان، بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية، ويرفض القُبلات والأحضان وغيره.



