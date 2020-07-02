AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشامي: الانتخابات التكميلية «افتكاسة جديدة».. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:00 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
Advertisements
محمد رشاد
سخر محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مؤكدا أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة.

وقال "الشامي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، "أعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تُجرى على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغاؤه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح في الفترة المقبلة".
 
وعن ترشحه للانتخابات، أوضح "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدي عبد الغني: حققت إنجازات لم أتحدث عنها.. وسأترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة.. فيديو

عبد العال يكشف عن صاحب اختيارات أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. فيديو

أحمد مجاهد: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

مرتضى منصور أذكى شخصية رياضية.. مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير الرياضة والخطيب يشيدان بجهود الإدارة التنفيذية للأهلي

قدمني بنفسه.. محمد فؤاد يحكي قصة نجاحه بسبب عزت أبو عوف

بعد مقتل المغني هونديسا.. قتلى وانفجارات واعتقالات في اثيوبيا.. والعفو الدولية تطالب السلطات بتحقيق فوري شامل

ميليشيات أردوغان تتقدم باتجاه سرت.. والجيش الليبي يحبط أول هجوم بالغرب

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها أبدًا.. 3 نصائح ذهبية من على جمعة

شاهد.. الهواتف الحديثة في أيدي البشر قبل 73 عاما

AdvertisementS

كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

يدير النادي من البيت.. إسلام صادق: مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة كورونا ..فيديو

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

نجم الزمالك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب أفريقيا

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وزير الرياضة والخطيب يشيدان بجهود الإدارة التنفيذية للأهلي

بعد تعافيه من غيبوبة سكر.. أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

أحمد عيد عبد الملك: السوشيال ميديا أظهرت مشاكل الأهلي المستخبية بقالها سنين

الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بسبب قرار الـ كاف ..فيديو

وائل جمعة أصعب مدافع واجهته.. أحمد عيد عبدالملك: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

ذات الدفع الرباعي .. التصميم الجديد لسيارة إينيوس الجديدة.. صور

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد