الشامي: الانتخابات التكميلية «افتكاسة جديدة».. فيديو

سخر محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مؤكدا أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة.





وقال "الشامي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، "أعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تُجرى على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغاؤه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح في الفترة المقبلة".

وعن ترشحه للانتخابات، أوضح "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".